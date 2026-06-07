رئيس المعاهد يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالغربية ويزور المرضى بـ أورام طنطا

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 للقسم الأدبي، حيث أدى الطلاب امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط أجواء من الانضباط والهدوء، واستعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، تفقد أ.د/أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنتي معهد الأحمدي الثانوي بنين ومعهد فتيات طنطا بمحافظة الغربية، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، ومتابعة تنفيذ التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال جولته، أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وفق الخطة الموضوعة، مشيدًا بالتزام رؤساء اللجان والملاحظين بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على توفير بيئة امتحانية مناسبة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور الطلاب المرضى بمركز أورام طنطا

وفي لفتة إنسانية، حرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على زيارة عدد من الطلاب المرضى بمركز أورام طنطا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يحرص على رعاية أبنائه والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.