رئيس اتحاد النقابات السياحية: تحسن ملحوظ في الحركة السياحية خلال يوليو وتوقعات بانتعاش أكبر في أغسطس

قال رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة الفنادق اللبنانية بيار الأشقر إن الحركة السياحية في لبنان سجلت تحسنًا خلال شهر يوليو؛ بسبب وصول أعداد من المغتربين، متوقعًا أن يشهد شهر اغسطس مزيدًا من الانتعاش باعتباره ذروة الموسم السياحي.

وأوضح الأشقر، في بيان اليوم الاثنين، أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت تبلغ نحو 40%، فيما تتراوح في المناطق الجبلية بين 30% خلال أيام الأسبوع وترتفع إلى نحو 60% في عطلات نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن المغتربين قدموا من مختلف أنحاء العالم، مع تسجيل نسب إشغال جيدة في المناطق السياحية الجبلية والساحلية، حيث تستقطب جميع المناطق المتاحة أعداد من الزوار.

ولفت إلى أن الأجواء الإيجابية التي سادت البلاد لاسيما عقب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إلى البيت الأبيض وما تبعها من اتصالات، ساهمت في تعزيز الثقة ورفع منسوب التفاؤل.

وأكد أن تحسن الموسم السياحي يبقى مرتبطًا بالتطورات الداخلية والإقليمية، معربًا عن تفاؤله باستمرار عودة النازحين إلى مناطقهم وتحرر المزيد من الأراضي، الأمر الذي يشجع المواطنين والزوار على الحركة والإنفاق.