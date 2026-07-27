رئيس وزراء العراق: حريصون على المشاركة الفاعلة للشركات الألمانية بالمشروعان التنموية والصناعية ببلادنا

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، حرص بلاده على الحضور الفاعل للشركات الألمانية بالمشروعات التنموية والخدمية والصناعية بالعراق.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الزيدي استقبل، اليوم / الاثنين / السفير الألماني لدى العراق دانيال كريبر، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة، والدفع نحو اعتماد الحوار والتعاون لمعالجة التحديات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار الزيدي إلى برنامج الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وجهودها في محاربة الفساد وبناء دولة مؤسسات كفوءة، وتعزيز بيئة الاستثمار.

من جانبه، أكد السفير الألماني دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار، ومواصلة محاربة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، مشيرا إلى حرص ألمانيا على توسيع التعاون والشراكة مع العراق، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.