دعمًا للطلاب ورفعًا لمعنوياتهم..."داود" يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بمدينة نصر

تفقد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي) في معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي، بمدينة نصر؛ لمتابعة سير الامتحانات وانتظامها.

وأجرى فضيلته جولة ميدانية لعدد من اللجان، حيث اطمأن على انضباط عمليات المراقبة والتنظيم داخل اللجان، وتوافر البيئة المناسبة للطلاب خلال أدائهم الامتحانات من الرعاية الطبية، والهدوء والاستقرار داخل اللجان، وتنفيذ التعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات دون عوائق.

واستطلع فضيلة رئيس الجامعة آراء الطلاب حول الامتحانات داخل اللجان، في مادتي اليوم (القرآن الكريم والحديث الشريف)، حيث أكد الطلاب توافق الأسئلة مع المقرر الدراسي، مشيدين بحسن تنظيم وتأمين اللجان، كما حرص فضيلته على طمأنة الطلاب وتقديم الدعم النفسي لهم، وتقديم البشرى لهم بأن جامعة الأزهر تستعد لاستقبالهم العام المقبل.

وكان في استقبال فضيلة رئيس الجامعة ومرافقته في المرور على اللجان، فضيلة الشيخ علي ناصر، شيخ المعهد، وعدد من القائمين على الإشراف وتنظيم العملية الامتحانية. كما قدم فضيلة رئيس الجامعة الشكر لشيخ المعهد على حسن الاستقبال، وما لمسه من انظباط للأعمال الامتحانية.

يأتي تفقد فضيلة رئيس الجامعة لامتحانات الثانوية الأزهرية تأكيدًا على التعاون والتكامل بين جميع قطاعات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.