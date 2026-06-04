ترقية أستاذين و8 أساتذة مساعدين بهيئة التدريس في جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته التاسعة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من جيهان محمد عزت حامد درويش، بشرى السيد طلحة حسين بكلية الطب.

توجيهات جامعة طنطا

‎كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من إيمان محمد هلال محمد عبده، محمود نسيم عبد القوى شعبان، نجلاء سامي فهمي أبو طيره بكلية الطب، شيماء محمد سعيد موسى أبو خطوة بكلية الصيدلة، عمرو شعبان عبد الله فحيل بكلية العلوم، سهام عيد هاشم الحلفاوي بكلية التمريض، دعاء محمد حامد النجار بكلية التجارة، هبه فتحي فتح الله أبو عقيلة بكلية علوم الرياضة.

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‎بالإضافة إلى الموافقة على منح 28 دبلوم، 79درجة ماجستير، 31 درجة دكتوراه في التخصصات المختلفة.