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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة طنطا تُشارك في قافلة تنموية متكاملة بقرية "محلة بشر" بالبحيرة

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شاركت جامعة طنطا في قافلة تنموية شاملة ومتكاملة بقرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، والتي انطلقت بالتعاون مع لفيف من الجامعات المصرية، وذلك ضمن الأنشطة المشتركة لتحالف جامعات إقليم الدلتا.

وجاء ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي والتنموي للجامعات المصرية، وتحقيقًا لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتوفير الرعاية الكريمة للمواطنين.

توجيهات جامعة طنطا 


وقد شهدت القافلة حضوراً رسمياً تقدمه الدكتور شادي المشد نائبا عن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبحضور كل من الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور يحيي عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، يرافقهم الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ايناس إبراهيم  نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والأطباء الأخصائيين، وأطقم التمريض بمستشفيات جامعة طنطا، الذين تواجدوا لتلبية احتياجات أهالي القرية وتقديم الدعم الطبي على أعلى مستوى.

تحرك تنفيذي عاجل 

صرح الدكتور محمد حسين، أن مشاركة الجامعة في هذه القافلة المتكاملة بقرية محلة بشر بمركز شبراخيت تأتي تجسيدًا حقيقيًا لروح "تحالف جامعات إقليم الدلتا" وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية لخدمة المجتمع المصري، مضيفاً أن جامعة طنطا تضع دعم المبادرات الرئاسية والتنموية على رأس أولوياتنا، وتسعى للوصول بالخدمات الطبية المتميزة إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، وتسخير كافة الامكانات البشرية والعلمية والطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم تماشياً مع رؤية مصر 2030.

رفع كفاءة الخدمات 

من جانبه أكد الدكتور محمود سليم، أن قطاع خدمة المجتمع بالجامعة حرص على تجهيز القافلة بكافة المستلزمات الطبية والدوائية لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة لأهالينا في محافظة البحيرة، موضحاً أن التواجد الميداني للعيادات المتنقلة في قرية محلة بشر لم يقتصر على توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني فحسب، بل شمل أيضًا رصد الحالات الحرجة والمزمنة التي تتطلب تدخلاً جراحيًا أو فحوصات متقدمة، وتم تحويلها فورًا إلى المستشفيات الجامعية بطنطا لاستكمال علاجها بالمجان وبأعلى مستويات الجودة، وهو ما يعكس الالتزام بتقديم خدمات مستدامة ذات أثر ملموس.

علاج بالمجان

ونجحت الأطقم الطبية لجامعة طنطا خلال فعاليات القافلة في تقديم الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج لـ 837 حالة من أبناء قرية محلة بشر؛ حيث تصدر قسم جراحة العيون أعلى معدل إقبال بـ 137 حالة (شهدت تحويل 36 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة)، يليه قسما الأطفال والجلدية بـ 94 حالة لكل منهما (شهدت تحويل 5 حالات جلدية لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة)، وقسم العظام بـ 93 حالة.

كما قدمت عيادتا الأنف والأذن والباطنة خدماتهما لـ 65 حالة لكل منهما، بالإضافة إلى توقيع الكشف في تخصصات طب الأسنان لـ 60 حالة، الأمراض الصدرية لـ 54 حالة، جراحة المخ والأعصاب لـ 42 حالة، النساء والتوليد لـ 40 حالة، المسالك البولية لـ 25 حالة، القلب والأوعية الدموية لـ 32 حالة، الجراحة العامة لـ 22 حالة، وعيادة النفسية والعصبية لـ 14 حالة.

وقد حظيت القافلة بإشادة واسعة وثناء كبير من أهالي قرية محلة بشر ومركز شبراخيت، الذين عبروا عن بالغ امتنانهم للخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي قدمتها جامعة طنطا، ومثمنين حسن الاستقبال والتشخيص الدقيق وصرف العلاج دون أي تكاليف، فضلًا عن سرعة إجراءات تحويل الحالات التي تستدعي رعاية طبية متقدمة إلى المستشفيات الجامعية، وهو ما يعزز من دور الجامعة كمنارة تنموية رائدة في إقليم الدلتا بأكمله.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات علاجية بالمجان

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