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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل رئيس الجبل الأسود ويؤكد: مصر نموذج للمواطنة والتعايش

البابا تواضروس ورئيس جمهورية الجبل الأسود
البابا تواضروس ورئيس جمهورية الجبل الأسود
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوي بالقاهرة، رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش والسيدة قرينته والوفد المرافق، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

وخلال اللقاء، أكد قداسة البابا عمق العلاقات بين مصر والجبل الأسود، واستعرض تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها في الحفاظ على الإيمان، إلى جانب ريادتها في نشأة الرهبنة، مشيرًا إلى مكانة مصر الروحية والحضارية وما تتمتع به من روح المواطنة والتعايش بين جميع أبنائها، كما دعا الرئيس لزيارة الأديرة القبطية التاريخية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجبل الأسود عن سعادته بلقاء قداسة البابا في أول زيارة رسمية لرئيس من بلاده إلى مصر، مشيدًا بالمكانة التاريخية والروحية للكنيسة القبطية، ومؤكدًا أن بلاده تحرص على ترسيخ قيم التعايش واحترام التنوع الديني.

واختُتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية، ثم زيارة الكاتدرائية المرقسية ومزار القديس مار مرقس الرسول.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة

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