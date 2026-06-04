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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تسجل إنجازاً علمياً بالمشاركة في بحث دولي لإعادة صياغة مفاهيم تطور ملكات النحل

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق إنجاز علمي جديد يعزز مكانة البحث العلمي المصري دولياً، حيث شارك الدكتور يحيى أحمد شعبان النجار، أستاذ بيولوجيا النحل بكلية العلوم، في فريق بحثي دولي ضم علماء من الصين والولايات المتحدة وألمانيا، للتوصل إلى اكتشاف رائد نُشر في مجلة "Nature" العالمية، لإعادة صياغة الفهم التقليدي لآلية تطور ملكات نحل العسل، والذي أثبت أن تطور الملكات لا يتوقف فقط على "الغذاء الملكي" كما كان يُعتقد لعقود، بل يمتد إلى الدور الهندسي الحيوي للشغالات في بناء بيوت ملكية ذات خصائص فيزيائية وكيميائية دقيقة توجه نمو اليرقة جينياً؛ ليمثل هذا الإنجاز شهادة حية على ريادة الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة المجموعات البحثية الدولية لفك أعقد الألغاز البيولوجية.

توجيهات جامعة طنطا 

هنأ رئيس الجامعة الدكتور يحيى النجار على تميزه البحثي وتتويجه الدولي اللاحق بالجائزه  الذهبيه من جمهورية وذلك خلال احتفال رسمي أُقيم بحضور رئيسة جمهورية سلوفينيا ووزير الزراعة السلوفيني. و تسلمت الجائزة سفيرة جمهورية مصر العربية في سلوفينيا. مؤكداً أن الجامعة ستظل بيئة خصبة لدعم المبدعين ورفع راية مصر في المحافل العالمية.

تحرك تنفيذي عاجل 

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نشر هذا البحث في أرقى المجلات العلمية هو ثمرة لاستراتيجية الجامعة في "عولمة" الأبحاث والتوأمة مع كبرى المراكز البحثية العالمية، مشيراً إلى أن الدراسة قدمت إطاراً فلسفياً جديداً يثبت أن البيئات التي تصنعها الكائنات الاجتماعية هي عناصر فاعلة تتحكم في التطور وليست مجرد حاضنات سلبية. وأكد أن قطاع البحوث مستمر في دعم مثل هذه الدراسات المبتكرة التي تساهم مباشرة في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

رفع كفاءة الخدمات 

يُذكر أن الدكتور يحيى النجار مصنف ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، ويمتلك سجلاً حافلاً بـ 88 بحثاً دولياً، وقد شمل الفريق البحثي مؤسسات مرموقة منها الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية وجامعتي توبنغن الألمانية وكاليفورنيا الأمريكية، مما يجعل هذا التعاون نموذجاً للتميز البحثي العابر للقارات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات جامعة طنطا

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