رئيس جامعة طنطا يجري جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والمكلف بتسيير أعمال جامعة طنطا الأهلية، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بكليتي الطب البشري وطب الأسنان، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توفير بيئة امتحانية مثالية ومستقرة للطلاب.

توجيهات جامعة طنطا

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة هويدا إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعدد من مديري البرامج الأكاديمية بالجامعة.

واطمأن الدكتور محمد حسين، خلال جولته باللجان الامتحانية، على انتظام اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والدعم اللوجستي للطلاب، مشيداً بمدى الالتزام بالقواعد، والجهود المبذولة من قِبل الكوادر الإدارية والأكاديمية لتنظيم العملية الامتحانية بكفاءة عالية.

رفع كفاءة الخدمات

أكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا الأهلية تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتعمل جاهدة على تهيئة مناخ أكاديمي يسوده الهدوء والانضباط لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم بأعلى درجات التركيز، لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل الطبي محلياً ودولياً.