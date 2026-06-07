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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يجري حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء لدفع منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، حركة تنقلات محدودة شملت عددًا من رؤساء الأحياء، وذلك بهدف تعزيز الانضباط الإداري ودفع منظومة العمل بالمراكز الحيوية داخل المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وشملت الحركة تكليف الأستاذ سامي فتحي اسماعيل بتسيير أعمال رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ أحمد عبد الحميد الصادق عثمان بالقيام بتسيير أعمال رئيس حي ثان المحلة الكبرى، لحين شغل الوظيفتين بالطرق القانونية .

وأكد محافظ الغربية أن هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة في الإنجاز داخل كل موقع إداري.

تحرك تنفيذي 

وأضاف أن المحافظة مستمرة في تقييم الأداء بشكل دوري داخل جميع القطاعات الخدمية، واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان تحقيق الانضباط ورفع كفاءة العمل، بما ينعكس بشكل مباشر على تلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حركة محليات احياء محدودة المحلة طنطا

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