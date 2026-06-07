السرعة الزائدة.. تعطل حركة الطريق الزراعي"طنطا -كفر الزيات " بسبب انقلاب سيارة محملة بالطماطم

تعطلت حركة النقل والمواصلات بطريق "طنطا ـ كفر الزيات " بمحافظة الغربية منذ قليل بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات من محصول الطماطم إثر اصطدامها بالحاجز الخرساني الموجود في منتصف الطريق نتيجة السرعة الزائدة وتم الدفع باوناش لرفع اثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الحادث المذكور .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.