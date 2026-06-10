قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرّك أمريكي مُفاجئ .. «هيجسيث» يزور جوانتانامو بعد التهديدات ضد كوبا
دراسة تحذّر: عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم
دعاء في جوف الليل لقضاء الحوائج المستحيلة وتفريج الهموم.. أفضل الأدعية في الثلث الأخير
صلاح محسن عن رحيله من الأهلي: أنا أكتر لاعب اتظلم على وجه الأرض
برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. "وزارة العمل" تعلن عن 850 وظيفة جديدة بمزايا شاملة
برلمانيون: تأهيل أساتذة الجامعات رقميًا «ضرورة وطنية» لمواكبة الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد المعرفة
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا اختارت اختبار عزمنا رغم هزائمها في ساحة المعركة
بعد القصف الأمريكي .. عودة الهدوء للسواحل الجنوبية في إيران
أسعار الحديد عالميًا ومحليًا اليوم الأربعاء 10-6-2026
بعد بيان الحرس الثوري الإيراني.. تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الكويت والبحرين
حكّام أول 4 مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 .. تعرّف على الأسماء
عقوبات رادعة للتلاعب في أدوية التأمين الصحي .. تعرّف على التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. "وزارة العمل" تعلن عن 850 وظيفة جديدة بمزايا شاملة

وظائف
وظائف
قسم اخبار البلد

أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف لشهر يونيو 2026، عن توفير 850 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات خدمات الأمن والحراسة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات.

وتضمنت الفرص المعلنة توفير 800 وظيفة فرد أمن براتب شهري يبلغ 8500 جنيه، إلى جانب 50 وظيفة مشرف أمن براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه.

التقديم متاح للحاصلين على مؤهل متوسط أو الإعدادية

وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهل متوسط أو الإعدادية، مع اشتراط إجادة القراءة والكتابة، وأن السن المطلوب يتراوح بين 21 و50 عامًا.

كما أشارت، إلى أن الشركة توفر عددًا من المزايا للعاملين تشمل الإقامة والوجبات والتأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، بما يضمن بيئة عمل مناسبة واستقرارًا وظيفيًا للمتقدمين المقبولين.

وفيما يتعلق بمواقع العمل، أوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة في مناطق السادس من أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان وكمبوند بالمقطم، بما يتيح فرصًا متنوعة للراغبين في الالتحاق بالعمل في قطاع الأمن والحراسة.

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في الحصول على هذه الفرص إلى سرعة التواصل والاستفسار من خلال أرقام الهاتف المعلنة: 01001835812 و01062211979، كما يمكن التوجه إلى مقر الشركة الكائن في 25 عمارات العبور – صلاح سالم لاستكمال إجراءات التقديم والتعرف على تفاصيل الوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة، من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتلبي تطلعات الباحثين عن فرص عمل جديدة.

وزارة العمل شركات خدمات والوجبات والتأمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

الاهلي

6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

باقي 11 يوم.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

العقارات

وكيل إسكان النواب يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لحماية السوق من الدخلاء

منتخب مصر

تامر عبد الحميد: منتخب مصر عنده بدائل لأي لاعب بعد مباراة البرازيل

محمد صلاح

طارق مصطفى: مفيش بديل لصلاح في مصر

بالصور

دراسة تحذّر: عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم

مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه الطبيعية .. مثلجات صيفية مُنعشة للأطفال والكبار

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد