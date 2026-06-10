برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. "وزارة العمل" تعلن عن 850 وظيفة جديدة بمزايا شاملة

أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف لشهر يونيو 2026، عن توفير 850 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات خدمات الأمن والحراسة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات.

وتضمنت الفرص المعلنة توفير 800 وظيفة فرد أمن براتب شهري يبلغ 8500 جنيه، إلى جانب 50 وظيفة مشرف أمن براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه.

التقديم متاح للحاصلين على مؤهل متوسط أو الإعدادية

وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهل متوسط أو الإعدادية، مع اشتراط إجادة القراءة والكتابة، وأن السن المطلوب يتراوح بين 21 و50 عامًا.

كما أشارت، إلى أن الشركة توفر عددًا من المزايا للعاملين تشمل الإقامة والوجبات والتأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، بما يضمن بيئة عمل مناسبة واستقرارًا وظيفيًا للمتقدمين المقبولين.

وفيما يتعلق بمواقع العمل، أوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة في مناطق السادس من أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان وكمبوند بالمقطم، بما يتيح فرصًا متنوعة للراغبين في الالتحاق بالعمل في قطاع الأمن والحراسة.

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في الحصول على هذه الفرص إلى سرعة التواصل والاستفسار من خلال أرقام الهاتف المعلنة: 01001835812 و01062211979، كما يمكن التوجه إلى مقر الشركة الكائن في 25 عمارات العبور – صلاح سالم لاستكمال إجراءات التقديم والتعرف على تفاصيل الوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة، من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتلبي تطلعات الباحثين عن فرص عمل جديدة.