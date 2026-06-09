فرص عمل جديدة وخفض نسبة الفقر ضمن خطة الحكومة بالعام المالي الجديد| تفاصيل



وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030).

محاور النمو الاقتصادي

الخطة تسعى إلى رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.4٪ خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 5.2٪ في العام الجاري، مع استمرار التصاعد التدريجي ليصل إلى 6.8٪ بحلول عام 2029/2030. كما تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 4٪، بما يعزز القوة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة.

الاستثمارات والقطاعات الإنتاجية

تتضمن الخطة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17٪ في 2026/2027، مقابل 14.5٪ في العام الجاري، مع تصاعده إلى 19.6٪ بحلول 2029/2030.

وتستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، مع رفع مساهمة القطاع الخاص من 59٪ إلى 64٪، وإعطاء أولوية لقطاعات الزراعة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل مساهمتها إلى 35.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

الموارد الخارجية

الخطة تركز على تنمية موارد النقد الأجنبي عبر:

- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 12 مليار دولار إلى 35 مليار دولار.

- رفع تحويلات المصريين بالخارج من 38 مليار دولار إلى 43 مليار دولار.

- تعزيز الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 55 مليار دولار.

- تنشيط الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي يبلغ 13.3٪ وخفض عجز الميزان التجاري إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

البعد الاجتماعي

على الصعيد الاجتماعي، تستهدف الخطة:

- خفض معدل التضخم من 19.9٪ إلى 9.2٪ ثم إلى 6.9٪ بنهاية المدى المتوسط.

- توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا وخفض معدل البطالة إلى 6٪ بحلول 2029/2030.

- تقليص معدل النمو السكاني إلى 1.3٪.

- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33٪ إلى 30٪.

- تقليص الأمية إلى أقل من 15٪ بنهاية الخطة.