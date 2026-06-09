قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة
وزير التخطيط لـ “الشيوخ”: خطة 2026/2027 “ديناميكية” لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
رئيس الوزراء: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات برنامج الطروحات الحكومية
الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026
تحرك حكومي جديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل وجذب الاستثمارات
مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم
50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن
حرب تذاكر المونديال تشتعل.. إيران تتهم أمريكا بعرقلة وصول مشجعيها للمدرجات
استعلام معاش تكافل وكرامة بالبطاقة.. رابط مباشر
من حلم في باريس إلى البطولة الأكبر عالميا.. القصة الكاملة لميلاد كأس العالم
مورينيو يعود إلى مدريد لقيادة الريال رسميًا.. وتحركات سريعة وخطة ميركاتو واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تأخر المشروعات يؤثر على الاقتصاد ونطالب بفرص عمل لشباب الصعيد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أُعد في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية.

وأكد الشحات، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به، أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد ضخمة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى.

وأشار إلى أن هناك العديد من الثروات والإمكانات غير المستغلة بالشكل الأمثل، رغم ما تتمتع به الدولة من مقومات اقتصادية متنوعة، لافتًا إلى أن أعدادًا كبيرة من الشباب تتجه للعمل خارج البلاد بحثًا عن فرص أفضل، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر فرصًا استثمارية واعدة يمكن أن تستوعب هذه الطاقات.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات وتوقف أخرى يؤثر بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادي ويحد من فرص النمو والتنمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التوسع في المشروعات التنموية والإنتاجية، خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن توفير فرص العمل للشباب يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

وقال: “نريد أن يجد شباب الصعيد فرص عمل حقيقية في محافظاتهم، سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، بما يحد من الهجرة الداخلية والخارجية، ويسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات”.

وطالب الشحات بزيادة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة، والتوسع في الاستثمارات الإنتاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على مستويات التشغيل ويحسن الأوضاع المعيشي .

عبد الفتاح الشحات الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فرص عمل شباب الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

أنوثة وجمال راقٍ.. إيمان عز الدين تسحر العيون بإطلالة ناعمة

ابراج اكيلة

بين الحلويات والأكلات الدسمة.. أبراج أكيلة لا تقاوم الطعام

الزبادي

قوي عظامك وقلبك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا؟

بالصور

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد