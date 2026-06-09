قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يبحث إدراج الكيك بوكسينج ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027 بمصر
راسنا مرفوعة .. ميدو يوجه رسالة موثرة لنجله في عيد ميلاده
تأييد حكم الإعدام على قاتل زوجته في المنوفية
الجنايات ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله وتعيده للحبس
6 أسباب.. لماذا اختار الأهلي حسين عموتة خلفا لـ توروب؟
باحث سياسي: تجميد البرنامج النووي الإيراني 20 عامًا يمنح ترامب انتصارًا سياسيًا
أمير رمسيس: أُجِل وأحترم ذوي الإعاقة وكلامي فُسر لمصالح وأغراض خاصة
من محاولات الغش إلى مفاجأة الولادة داخل اللجنة.. ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟
تطوير الجهاز الإداري للدولة.. الحكومة تناقش إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وترشيد الإنفاق العام
خبير: اتفاق أمريكي إيراني بات أقرب من أي وقت.. والساعات المقبلة تحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب: حريصون على الخروج بتوصيات تشريعية وتنظيمية متوازنة تدعم المطور العقاري الجاد

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انطلق اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة النائب أحمد شلبي، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الإسكان والسوق العقاري في مصر.

وتستمع اللجنة خلال الاجتماع إلى رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بما يسهم في تعزيز استقراره وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة العقارية المختلفة.

كما تناقش اللجنة الإجراءات المقترحة لدعم التنمية العمرانية المستدامة، وتحفيز الاستثمار العقاري، ورفع كفاءة منظومة التداول والتسويق العقاري، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تستعرض وزارة الإسكان رؤيتها بشأن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، إلى جانب المقترحات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والاستقرار داخل السوق العقاري المصري.

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يُعد أحد أهم الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، لما له من إسهام مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وما يرتبط به من صناعات وأنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل ودعم مسارات التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الاجتماع، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقشت اللجنة ملف تنظيم السوق العقاري المصري والآليات المقترحة لضبطه وتعزيز كفاءته.

وأوضح شلبي، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة وتوسعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية، الأمر الذي يستلزم تطوير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يواكب هذا النمو، ويضمن استدامة القطاع، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف داخل السوق العقاري.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية تشريعية تستهدف الوصول إلى رؤية وطنية متكاملة لتنظيم السوق العقاري، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين من المشترين والحاجزين، باعتبارهم الطرف الأكثر احتياجًا للضمانات القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن اللجنة تناقش عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها آليات التسويق والبيع، وتنظيم البيع على المخطط، وضمانات التنفيذ والتسليم، وإدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد تشغيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء.

وأكد شلبي، أن الهدف ليس وضع حلول جزئية أو إجراءات مؤقتة، وإنما صياغة إطار تشريعي شامل ومستدام يضمن استقرار السوق العقاري المصري ورفع كفاءته وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل عقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الجهات الحكومية والرقابية والمطورين العقاريين وخبراء القطاع.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تستهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنظيمية متوازنة تدعم المطور العقاري الجاد، وتحمي حقوق المواطنين، وتعزز من تنافسية السوق العقاري المصري بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.

اجتماع لجنة الإسكان أحمد شلبي مجلس النواب السوق العقاري وزير الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

الأغذية

عودة مهام مراقبة الأغذية لمفتشي الصحة مرة أخرى

أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية

وزارة الصحة تواصل الرقابة على الأسواق.. والعلوم الصحية ترحب بالقرار الرسمي

مشروع ميناء سفاجا الكبير

بوابة جديدة لتنمية الصعيد.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة «سفاجا 2» متعددة الأغراض

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

احترسي ..علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد