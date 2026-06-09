بحضور الوزيرة.. إسكان النواب تناقش آليات تنظيم السوق العقاري

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد شلبي، رؤية.وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يتعلق بالمقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري،

وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

كما تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، آليات دعم وتسهيل عمل شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف بما يواكب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية، بحضور وزير الطيران المدني.

وتتضمن المناقشات بحث سبل تشجيع شركات الطيران منخفض التكاليف على التوسع داخل السوق المصري، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقديم تذاكر بأسعار تنافسية، إلى جانب دعم دور هذه الشركات باعتبارها مكملًا أساسيًا للشركة الوطنية «مصر للطيران» في الوصول إلى أسواق سياحية جديدة لا تغطيها الشركة حاليًا.



لجنة الصحة بمجلس النواب

وعقدت لجنة الصحة بمجلس النواب أمس جلسة استماع موسعة لمناقشة واقع وآفاق السياحة العلاجية في مصر، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قطاع الرعاية الصحية لم يعد يمثل مجرد عبء على الموازنات العامة للدول، بل تحول إلى أحد أهم مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي، مشددًا على أن السياحة العلاجية والاستشفئية تعد صناعة متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص العمل.

واقع وآفاق السياحة العلاجية

وأوضح "باشا" أن الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو بناء صناعة وطنية مستدامة قادرة على التنافسية الإقليمية والدولية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وصحيًا وتنمويًا شاملًا للدولة المصرية.