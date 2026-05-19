قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة سرقة المنازل على يد عصابة بشركة مياه تحت تهديد السلاح
أردوغان : يجب فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن
سريع الانتشار .. استشاري مناعة يوضح أعراض فيروس إيبولا
هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله
تكريم خاص لأبو العينين.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى لملتقى التوظيف بالشيخ زايد
جيش الاحتلال يعلن مقـ تل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان
وول ستريت جورنال: واشنطن تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي
كامل الوزير: مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها
الأرصاد : تحسن تدريجي في الطقس قبل عيد الأضحى 2026
بيدرو نيتو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام .. وريتشاليسون أساسيًا مع السبيرز
مستشفيات جامعة أسيوط : استقبال 13 وفاة وإصابة في حادث إطلاق النار بأبنوب
إقصاء ساوثهامبتون من بلاي أوف الصعود .. وخصم 4 نقاط بسبب أزمة تجسس مدويّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب : لجنة لمعاينة محطة أبا البلد بالمنيا لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

أحمد شلبي
أحمد شلبي
فريدة محمد

أوصت لجنة الاسكان برئاسة النائب احمد شلبي بتشكيل لجنة من وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، للوقوف على حقيقة تعطل محطة مياه أبا البلد الجديدة التابعة لمركز معاغة بالمنيا، وعدم تشغيلها بكامل طاقتها لتوصيل مياه الشرب للمواطنين.

مياه الشرب حق لكل مواطن .. والسيسي انصف الصعيد

واكد النائب محسن حتة عضو مجلس النواب ومقدم طلب الاحاطة ان المحطة يوجد بها مشاكل فنية تعوق عملها بكامل طاقتها وبالرغم من ان معدل الانتاج 100 لتر في الثانيه فان المحطة لا تنتج لتر واحد ، ولا تصل المياه الى أهالينا في قرية أبا البلد مطالبًا بحل جميع المشكلات الخاصة بانقطاع المياه وضعف الضخ بجميع نجوع وعزب القرية.

وشدد حتة بانه لا تهاون في تقصير وان وصول المياه حق لكل مواطن ولابد علي كل مسئول ان يسير بنفس سرعة الانجاز التي يسير بها الرئيس السيسي في انجاز المشروعات ، وتقديم الخدمات للجمهور وان الرئيس السيسي أنصف محافظات الصعيد بعد سنوات من التهميش.

من جهته رد ممثل الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بأن محطة أبا البلد بمحافظة المنيا منشأة منذ عامين وأن المحطة تعمل، ولكن المشكلة في أطراف القرى والأماكن المرتفعة التي لا تصلها المياه بالرغم من وجود خزان كبير.

وأضاف ممثل مياه الشرب بأن الشركة تعتمد على خزان كبير يتم من خلاله ضخ المياه من خلال مضخات ضخمة للوصول الى كل مواطن.

وناقشت اللجنة كذلك طلب إحاطة للنائب محسن حتة بشأن تهالك مواسير المياه وعدم صلاحيتها بقري القيس - طمبو- السعيدية - ابشاق-شلقام- ابو العباس وجميعها تابعة لمركز يني مزار بالمنيا.

وقررت اللجنة بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل مسح لكافة الخطوط في القرى المذكورة والعمل على تغيير غير الصالح فيها بالتنسيق مع مقدم طلب الاحاطة.

وناقشت اللجنة طلبات إحاطة النائب علي فهمـي بــدوي، بشأن:

عدم استكمال إجراءات تعيين كيميائيين للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بالرغم من انتهاء الاختبارات اللازمة لهم.

النائب حسيـن غيتــة، بشان الانقطاع المستمر لمياه الشرب بمراكز مغاغة، والعدوة، وبنى مزار - محافظة المنيا، وكذا تعثر تنفيذ محطات المياه وارتفاع رسوم تركيب العدادات.

النائب سيد عبد الوهاب أبو بريدعة، بشان عدم استكمال أعمال الصرف الصحي ببعض القرى بمركز المنيا - محافظة المنيا  عدم وجود مياه صالحة للاستخدام الآدمي بأغلب قرى وعزب ونجوع مركز المنيا– محافظة المنيا.

النائب محمد نشأت العمــدة، عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينتي سمالوط ومطـاي والقرى التابعة لهما – محافظة المنيا.

اسكان النواب محطة ابا البلد محمد نشأت محافظة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

هل من حل.. نقابة المهندسين تواجه خطر تآكل حصتها الاستثمارية في يوتن

لميس الحديدي

لا نية لرفع أسعار المحروقات حتى يونيو.. تفاصيل تصريحات نائب رئيس الوزراء

لقاء حقوقي مصري أوروبي بالقاهرة لبحث عدد من الملفات المشتركة

لقاء حقوقي مصري أوروبي بالقاهرة لبحث عدد من الملفات المشتركة

بالصور

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

بعد سن الخمسين .. ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمارين الرياضة 3 أشهر؟

تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

المزيد