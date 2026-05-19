إسكان النواب : لجنة لمعاينة محطة أبا البلد بالمنيا لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

أوصت لجنة الاسكان برئاسة النائب احمد شلبي بتشكيل لجنة من وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، للوقوف على حقيقة تعطل محطة مياه أبا البلد الجديدة التابعة لمركز معاغة بالمنيا، وعدم تشغيلها بكامل طاقتها لتوصيل مياه الشرب للمواطنين.

مياه الشرب حق لكل مواطن .. والسيسي انصف الصعيد

واكد النائب محسن حتة عضو مجلس النواب ومقدم طلب الاحاطة ان المحطة يوجد بها مشاكل فنية تعوق عملها بكامل طاقتها وبالرغم من ان معدل الانتاج 100 لتر في الثانيه فان المحطة لا تنتج لتر واحد ، ولا تصل المياه الى أهالينا في قرية أبا البلد مطالبًا بحل جميع المشكلات الخاصة بانقطاع المياه وضعف الضخ بجميع نجوع وعزب القرية.

وشدد حتة بانه لا تهاون في تقصير وان وصول المياه حق لكل مواطن ولابد علي كل مسئول ان يسير بنفس سرعة الانجاز التي يسير بها الرئيس السيسي في انجاز المشروعات ، وتقديم الخدمات للجمهور وان الرئيس السيسي أنصف محافظات الصعيد بعد سنوات من التهميش.

من جهته رد ممثل الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بأن محطة أبا البلد بمحافظة المنيا منشأة منذ عامين وأن المحطة تعمل، ولكن المشكلة في أطراف القرى والأماكن المرتفعة التي لا تصلها المياه بالرغم من وجود خزان كبير.

وأضاف ممثل مياه الشرب بأن الشركة تعتمد على خزان كبير يتم من خلاله ضخ المياه من خلال مضخات ضخمة للوصول الى كل مواطن.

وناقشت اللجنة كذلك طلب إحاطة للنائب محسن حتة بشأن تهالك مواسير المياه وعدم صلاحيتها بقري القيس - طمبو- السعيدية - ابشاق-شلقام- ابو العباس وجميعها تابعة لمركز يني مزار بالمنيا.

وقررت اللجنة بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل مسح لكافة الخطوط في القرى المذكورة والعمل على تغيير غير الصالح فيها بالتنسيق مع مقدم طلب الاحاطة.

وناقشت اللجنة طلبات إحاطة النائب علي فهمـي بــدوي، بشأن:

عدم استكمال إجراءات تعيين كيميائيين للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بالرغم من انتهاء الاختبارات اللازمة لهم.

النائب حسيـن غيتــة، بشان الانقطاع المستمر لمياه الشرب بمراكز مغاغة، والعدوة، وبنى مزار - محافظة المنيا، وكذا تعثر تنفيذ محطات المياه وارتفاع رسوم تركيب العدادات.

النائب سيد عبد الوهاب أبو بريدعة، بشان عدم استكمال أعمال الصرف الصحي ببعض القرى بمركز المنيا - محافظة المنيا عدم وجود مياه صالحة للاستخدام الآدمي بأغلب قرى وعزب ونجوع مركز المنيا– محافظة المنيا.

النائب محمد نشأت العمــدة، عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينتي سمالوط ومطـاي والقرى التابعة لهما – محافظة المنيا.