بحوث البساتين : عودة أسعار الطماطم لطبيعتها مطلع يونيو 2026

أكد الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الطماطم في مثل هذا التوقيت من العام الماضي لم يكن يتجاوز 15 جنيهًا.

وقال الفونس جريس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن سعر قفص الطماطم زنة 20 كيلو وصل مؤخرًا إلى نحو 1100 جنيه، قبل أن ينخفض حاليًا إلى 700 جنيه، ما يعكس بداية تراجع الأسعار تدريجيًا في الأسواق.

وأضاف أن أسعار الطماطم من المتوقع أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع زيادة المعروض وتحسن الإنتاج.