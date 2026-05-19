مصر تحصد شهادة التراكوما من منظمة الصحة العالمية وتحقق إنجازا صحيا تاريخيا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن حصول مصر على شهادة منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض «التراكوما» يمثل إنجازًا تاريخيًا جديدًا لمنظومة الصحة المصرية، موضحًا أن مصر أصبحت سابع دولة في إقليم شرق المتوسط تنجح في تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن مرض التراكوما يُعد من أقدم الأمراض التي عرفتها البشرية، إذ تشير السجلات التاريخية إلى وجوده في مصر منذ أكثر من 3000 عام.

وأضاف أن اعتماد منظمة الصحة العالمية لهذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة في القضاء على المرض باعتباره مشكلة صحية عامة للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في تحقيق إنجازات صحية على المستوى الدولي.