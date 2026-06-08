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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل تنجح الحكومة في ضبط السوق العقاري؟.. لجنة الإسكان تبحث آليات التنظيم والاستقرار

السوق العقاري
السوق العقاري
فريدة محمد

تفتح لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب ملفًا استراتيجيًا الثلاثاء، 9 يونيو 2026  بحضور المهندسة رائدة المنشاوي، وزيرة الإسكان، للاستماع إلى رؤية الوزارة والمقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري وضمان استقراره.


وفي مواجهة ساخنة، تعقد لجنة الإدارة المحلية 4 اجتماعات متتالية بحضور محافظ القليوبية، لمناقشة طلبات إحاطة حرجة؛ حيث يناقش النواب (إيهاب إمام، وأحمد بدوي، ومجاهد نصار، وحازم توفيق) تدهور منظومة النظافة في شبرا الخيمة ومسطرد، وفشل أعمال رصف بعض الطرق وتأخر التوسعات (مثل طريق مزلقان زكي وطريق خط 13).

الإدارة المحلية" تواجه محافظ القليوبية بملفات النظافة والطرق


تتابع اللجنة ملفات القليوبية بمناقشة طلب النائب عبد الله أحمد عبد الله حول عدم التزام الوحدات المحلية بشهادات توصيل المرافق الصادرة عن الهيئة الهندسية، وتأخر تشغيل مركز طبي بقليوب. 

كما تبحث طلب النائبة سولاف درويش بشأن نقل "سوق الاثنين" بقليوب لإقامة سوق حضاري على مساحة تتجاوز 5 أفدنة تابعة للإصلاح الزراعي، فضلًا عن إخلاء باكيات شارع الحرية بالقناطر الخيرية المثار من النائب سمير البيومي و تتابع اللجنة أعمالها يوم الأربعاء 10 يونيو بحضور محافظ أسيوط اللواء محمد سيد حسن علوان لمناقشة تقنين الأراضي وأزمات الأحوزة العمرانية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة).

لجنة الإسكان والمرافق العامة مجلس النواب وزيرة الإسكان

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