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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برلمانية ترفض تصريحات أمير رمسيس بشأن ذوي الإعاقة وتؤكد: لا مكان للتمييز أو الإساءة في المجتمع

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

أعربت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عن استنكارها للتصريحات المنسوبة إلى المخرج أمير رمسيس بشأن ذوي الاعاقة مؤكدة أن أي حديث يتضمن إساءة أو انتقاصا من فئة تمثل شريحة عريضة من المجتمع يمثل أمرا مرفوضا أخلاقيا ومجتمعيا ويتنافى مع قيم الاحترام والمساواة التي يقوم عليها المجتمع المصري.

واكدت النائبة هند حازم ان ذوي الاعاقة أثبتوا على مدار السنوات قدرتهم على النجاح والإبداع في مختلف المجالات وقدموا نماذج مشرفة تستحق التقدير والدعم لا التقليل أو التشكيك في قدراتهم مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجا واضحا لتمكينهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة.

وأضافت أن تصريحات من هذا النوع تثير حالة من الاستياء بين المواطنين خاصة أنها تمس فئة تحظى باهتمام كبير من الدولة والمجتمع مؤكدة أن احترام ذوي الاعاقة والحفاظ على كرامتهم مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في التصريحات العامة ومراعاة تأثيرها على الرأي العام مؤكدة أن المجتمع المصري يرفض أي ممارسات أو تصريحات تحمل تمييزا أو إساءة لأي فئة من أبنائه وفي مقدمتهم ذوو الهمم الذين يعدون شركاء أساسيين في مسيرة البناء والتنمية.

النواب مجلس النواب ذوي الاعاقة أخلاقيا ومجتمعيا

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