ضحية موقعة الطماطم بأشمون: ربنا مراضيني بجنيهين في الكيلو.. ليه أغلي على الناس؟

روت الحاجة ألفية صبحي، ضحية ما عُرف إعلاميًا بـ"موقعة الطماطم" في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها أثناء محاولتها بيع محصولها داخل السوق، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ سوى بيع الطماطم بسعر أقل من بعض التجار.

كسب قوت يومها

وقالت الحاجة ألفية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، إنها ذهبت إلى السوق من أجل كسب قوت يومها، إلا أنها فوجئت باعتراض عدد من البائعين على سعر بيعها للطماطم، موضحة أنهم طالبوها برفع السعر إلى 15 جنيهًا للكيلو مثلهم، بينما أصرت هي على البيع بـ10 جنيهات، لأن هامش الربح الذي تحققه يرضيها ولا ترغب في تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأضافت أنها رفضت الخضوع لمحاولات فرض سعر معين عليها، مؤكدة أن السوق حق للجميع، وأن لكل بائع الحرية في تحديد سعر بضاعته، خاصة أنها كانت تكتفي بربح بسيط لا يتجاوز جنيهين في الكيلو، قائلة: "ربنا مراضيني.. ليه أضغط على الغلبان وأغلي عليه؟".

ضبط المتهمين في الواقعة

وأشارت إلى أنها شعرت بالارتياح بعد ضبط المتهمين في الواقعة، ليس بدافع الانتقام، وإنما لأن ما حدث أعاد إليها الشعور بأن القانون ينصف المظلوم، مؤكدة أن هناك الكثير من البسطاء لا يستطيعون الحصول على حقوقهم، معربة عن أملها في أن يكون ما جرى رسالة رادعة لكل من يتجاوز في حق الآخرين.