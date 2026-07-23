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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.. والطماطم تبدأ من 6 جنيهات والمانجو البلدي من 15 جنيهًا

الخضروات والفواكه
الخضروات والفواكه
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وسط وفرة في المعروض من مختلف الأصناف واستقرار حركة التداول، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار الصادرة عن الموقع الرسمي لسوق العبور.


وجاءت أسعار عدد من الخضراوات عند مستويات مستقرة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و12 جنيهًا، فيما سجل كيلو البطاطس ما بين 14 و18 جنيهًا، وبلغ سعر البصل الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر البصل الأحمر بين 5.5 و8 جنيهات.
 

وسجل كيلو الكوسة أسعارًا تراوحت بين 8 و14 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفاصوليا بين 14 و30 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الباذنجان البلدي ما بين 3 و6 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي البلدي من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.
كما استقرت أسعار الخيار البلدي والصوب عند مستويات تراوحت بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وسجلت الملوخية أسعارًا بين 6 و12 جنيهًا، بينما تراوح سعر البامية بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب جودة المنتج وحجم المعروض.
وشملت أسعار الفاكهة البرتقال الصيفي الذي تراوح بين 9 و15 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الليمون البلدي أسعارًا تراوحت بين 15 و45 جنيهًا، مع استمرار تفاوت الأسعار وفقًا للجودة ومناطق الإنتاج.
وفي أصناف العنب، تراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 20 و38 جنيهًا، وسجل العنب البناتي الأحمر الأسعار نفسها، بينما تراوح سعر العنب الرومي الأحمر بين 20 و30 جنيهًا، وبلغ سعر العنب الأسود ما بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.
أما التفاح المصري فتراوح سعره بين 35 و65 جنيهًا للكيلو، في حين سجل التفاح الأمريكي ما بين 50 و100 جنيه، بينما تراوحت أسعار الكانتلوب والشمام بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.
وسجلت المانجو البلدي أسعارًا تراوحت بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر مانجو تيمور نحو 28 جنيهًا، بينما تراوح سعر المانجو السكري بين 30 و50 جنيهًا، وسجلت مانجو الفص والمانجو العويس أسعارًا تراوحت بين 50 و120 جنيهًا للكيلو.
وتعكس الأسعار الحالية حالة من الاستقرار النسبي في أسواق الجملة، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة الموسمية، وهو ما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار وتلبية احتياجات الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

الخضروات الفاكهه الطماطم العتب

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