على طريقة فيلم سلام يا صاحبي .. بائعون يعتدون على سيدة لبيعها الطماطم بسعر رخيص في أشمون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء ومحاولة إتلاف بضاعة سيدة داخل سوق "جراس" التابع لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على خلفية بيعها الطماطم بسعر أقل من المتداول في السوق.

وظهر في الفيديو المتداول تجمهر عدد من الباعة حول سيدة، وسط تناثر قفاص الطماطم على الأرض، وحدوث مشادة كلامية حادة، وأثار الفيديو حالة من الغضب واسعة بعد تشبيهه بلقطات فيلم "سلام يا صاحبي".

وقال مصدر مسؤول، أن الواقعة تعود إلى يوم الأحد الماضي، عندما اعترض عدد من تجار الطماطم القادمين من قرية شما على بيع سيدتين للطماطم بسعر أقل من الأسعار المتداولة، لتنشب مشادة تطورت إلى الاعتداء عليهما وإلقاء بضاعتهما على الأرض.

وأضاف المصدر، أن السيدتين، توجهتا عقب الواقعة إلى نقطة شرطة جريس لتحرير بلاغ رسمي ضد العناصر المعتدية واتهامهم الصريح بالتعدي والإتلاف العمدي للبضائع والبلطجة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية جهودها وتحرياتها المكثفة لضبط وإحضار المتهمين عقب تحديد هوياتهم الكاملة وتتبع خط سيرهم من خلال مقاطع الفيديو المتداولة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.



تفاعل عدد كبير مع الفيديو المتداول وسط مطالبات بضرورة حماية الباعة من صغار المزارعين داخل الأسواق.