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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دخل العناية المركزة.. اللحظات الأخيرة فى حياة محمد الشرشابي

محمد الشرشابي
محمد الشرشابي
أحمد إبراهيم

رحل الفنان محمد الشرشابي تاركا وراءه إرثا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي. 

اللحظات الأخيرة فى حياة محمد الشرشابي 

وشهدت الساعات الأخيرة فى حياة محمد الشرشابي تطورات حيث كتبت زوجته قبل رحيله عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أرجو الدعاء لزوجي الفنان القدير، فهو الآن في العناية المركزة ووجهت الشكر للفنان أشرف زكي على دعمه ووقوفه بجانبها هي ونجلها.

مسيرة محمد الشرشابي الفنية 

ويعد محمد الشرشابي واحدا من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في مجال الدوبلاج، إذ ارتبط صوته بذكريات أجيال كاملة من الأطفال ومحبي أفلام الرسوم المتحركة. وولد الشرشابي في القاهرة يوم 27 أكتوبر عام 1965، وبدأ رحلته الفنية في عالم الأداء الصوتي من خلال التعاون مع شركة والت ديزني، حيث كانت انطلاقته البارزة بالمشاركة في النسخة العربية من فيلم "مئة مرقش ومرقش"، مجسدا بصوته شخصية الكلب "داني"، وهو الدور الذي لفت الأنظار إلى موهبته الكبيرة في الأداء الصوتي.

ومنذ ذلك الوقت، واصل الشرشابي مشاركاته في عدد كبير من أفلام ومسلسلات ديزني المدبلجة إلى اللغة العربية، ليصبح أحد أبرز الأصوات التي ارتبط بها جمهور الرسوم المتحركة في الوطن العربي، بفضل أدائه المميز وقدرته على منح الشخصيات روحا خاصة جعلتها قريبة من المشاهدين.

ولم تقتصر مسيرة الراحل على الدوبلاج فقط، بل شارك أيضا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المصرية، حيث ظهر في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، كما شارك في فيلم "الجزيرة 2" عام 2014، إلى جانب مشاركته في مسلسلات بارزة من بينها "الزيني بركات" و"الوسية" و"فيفا أطاطا"، بالإضافة إلى فيلمي "يا مهلبية يا" و"تيتة رهيبة"، وغيرها من الأعمال التي أضافت إلى رصيده الفني.

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