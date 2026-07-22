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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف الليثي يكشف سبب تأجيل حفل زفافه على ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر وشريف الليثي
ملك أحمد زاهر وشريف الليثي
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف شريف الليثي عن السبب وراء تأجيل تحديد موعد زفافه على الفنانة ملك أحمد زاهر، مؤكدًا أن ارتباطاته الفنية المكثفة خلال الفترة الماضية حالت دون الاتفاق على موعد نهائي للاحتفال.

وأوضح الليثي، في تصريحات خاصة أن انشغاله باستكمال تصوير فيلم "خلي بالك من نفسك" كان السبب الرئيسي في تأجيل حسم موعد الزفاف، مشددًا على أن الأمر لا يرتبط بأي أسباب أخرى.

وأضاف أنه فور الانتهاء من التزاماته الفنية، سيعقد جلسة مع ملك أحمد زاهر وأفراد الأسرتين للاتفاق على الموعد المناسب لإقامة حفل الزفاف.

تفاصيل فيلم خلي بالك من نفسك

وحضرت الفنانة ملك زاهر وخطيبها المؤلف شريف الليثى، العرض الخاص لفيلم «خلى بالك من نفسك»، المقام بإحدى دور السينما الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدّم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المُثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرح الفيلم في عدد من الدول العربية والعالمية.

ملك أحمد زاهر الفنانة ملك أحمد زاهر شريف الليثي المؤلف شريف الليثي ملك أحمد زاهر وشريف الليثي

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