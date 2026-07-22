وفاة شقيق غسان صليبا وتأجيل حفله في لبنان

رحل اليوم، الأربعاء، الشقيق الأكبر للفنان اللبناني غسان صليبا، متأثرا بمضاعفات تعرض لها عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم في القولون.

وأعلنت الجهة المنظمة لحفل غسان صليبا، الذي كان مقررا إقامته في لبنان يوم 25 يوليو الجاري، تأجيله إلى موعد يحدد لاحقا، تقديرا للظروف التي يمر بها الفنان.

آخر أعمال غسان صليبا

وكان غسان صليبا قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "مسافات"، الذي يضم مجموعة من الأغنيات الجديدة، ويقدم من خلاله تجربة فنية تمزج بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الموسيقية المعاصرة، وهو ما حظي بتفاعل واسع من جمهوره.

كما يستعد لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، كشف أنها ستأتي بإيقاع شعبي، في إطار حرصه على تنويع أعماله الفنية ومواكبة تطورات الساحة الغنائية، مع الحفاظ على هويته الفنية التي تميز بها على مدار مشواره.

ويعد غسان صليبا من أبرز نجوم الأغنية والمسرح الغنائي في لبنان، ويواصل حضوره على الساحة الفنية من خلال حفلاته وإصداراته الجديدة التي تحظى باهتمام ومتابعة من جمهوره.