القبض على عامل تعدى على آخر بماسورة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه وأسرته وتحطيم محتويات المحل الخاص بنجله وإتيانه أفعال خادشة للحياء بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بالقاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من عامل لمحاولته التعدى عليه بإستخدام ماسورة بلاستيكية مثبت بها مسامير ، وإتيانه أفعال خادشة للحياء بالطريق العام.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل بمقهى – مقيم بذات الدائرة)، وتم بإرشاده ضبط (الماسورة المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه إثر حدوث مشاجرة بين الشاكى وشقيقه بتاريخ 13 الجارى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





