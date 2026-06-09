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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باسل شعيرة: الموقع وكفاءة التشغيل ركائز القرار الشرائي في السوق العقاري

باسل شعيرة
باسل شعيرة
أحمد عبد القوى

أكد باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس، أن قرار شراء الوحدة السكنية بات يعتمد على منظومة متكاملة من المعايير، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي وجودة المنتج العقاري والالتزام بمواعيد التسليم، مشيرًا إلى أن هذه العوامل أصبحت تمثل الأساس الحقيقي لأي استثمار ناجح في القطاع العقاري.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفى عن  إطلاق مشروع «Özel»، أن الموقع لا يزال العنصر الأكثر تأثيرًا في تحديد القيمة الاستثمارية للعقار، لما يرتبط به من مستوى الخدمات المحيطة، وسهولة الوصول، وفرص النمو المستقبلية، فضلًا عن انعكاسه المباشر على جودة الحياة داخل المشروع.

وأضاف أن وعي العملاء شهد تطورًا ملحوظًا، إذ لم يعد التركيز منصبًا على حجم المشروع أو عدد وحداته، بل على تميز الفكرة وجودة التصميم وتكامل الخدمات. 

وأشار إلى أن المنافسة بين المطورين أصبحت تقاس بقدرتهم على تقديم تجربة سكنية متكاملة تحقق تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم المتغيرة.

وشدد شعيرة على أن مصداقية المطور والالتزام بالتسليم في التوقيتات المحددة يمثلان حجر الزاوية في بناء الثقة، مؤكدًا أن التشغيل والصيانة عنصران حاسمان في الحفاظ على قيمة المشروع واستدامته على المدى الطويل.

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل التطوير العقاري يرتبط بتقديم مشروعات متكاملة تجمع بين الابتكار وجودة التنفيذ وكفاءة الإدارة، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق أعلى مستويات رضا العملاء.

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