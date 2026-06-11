رابط الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين لوظائف 25 سائقًا بالمتحف الكبير

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين للتعاقد بالاستعانة مع عدد (25) سائقًا للعمل بهيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة السياحة والآثار.

وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg⁠

وأوضح الجهاز أنه في إطار التوسع في تقديم خدماته للمتقدمين وتيسير إجراءات المسابقات والتعاقدات المركزية، تم إتاحة أداء الاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات بمحافظة القاهرة، والمركز الإقليمي لتنمية القدرات بالوادي الجديد، ومركز التقييم بجامعة أسيوط، وذلك وفقًا للرغبات التي سجلها المتقدمون أثناء التقديم، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال وتوفير الوقت والجهد.

ومن الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة من المتقدمين يتم تقديمها عند الحضور في الموعد المحدد، وفقًا لما هو وارد بالإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، ويتعين على المتقدمين الالتزام بإحضار أصول المستندات للاطلاع عليها.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المعلنة، والاطلاع على موعد ومكان الاختبار من خلال البوابة، ومتابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات أو مستجدات متعلقة بالإجراءات.