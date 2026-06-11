قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تُدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
آباء يعانون من تأنيب الضمير.. خبير تربوي يؤكد: لاتوجد طريقة مثالية أو قاعدة ثابتة لتربية الأبناء|فيديو
القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج
بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي
معلومات الوزراء: آسيا مركز عالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها
وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
"الخارجية الكويتية": تكرار الاعتداءات الإيرانية السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن تقبل به
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
تشكيل المكسيك وجنوب إفريقيا المتوقع في افتتاح كأس العالم 2026
الإجهاد الحراري يصل لفقدان الوعي..استشاري حميات يحذر من ضربات الشمس
وزير الخارجية يبحث تعزيز التجارة البينية الأفريقية مع سكرتير الاتفاقية القارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رابط الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين لوظائف 25 سائقًا بالمتحف الكبير

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين للتعاقد بالاستعانة مع عدد (25) سائقًا للعمل بهيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة السياحة والآثار.

 وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg⁠

وأوضح الجهاز أنه في إطار التوسع في تقديم خدماته للمتقدمين وتيسير إجراءات المسابقات والتعاقدات المركزية، تم إتاحة أداء الاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات بمحافظة القاهرة، والمركز الإقليمي لتنمية القدرات بالوادي الجديد، ومركز التقييم بجامعة أسيوط، وذلك وفقًا للرغبات التي سجلها المتقدمون أثناء التقديم، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال وتوفير الوقت والجهد.

ومن الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة من المتقدمين يتم تقديمها عند الحضور في الموعد المحدد، وفقًا لما هو وارد بالإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، ويتعين على المتقدمين الالتزام بإحضار أصول المستندات للاطلاع عليها.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المعلنة، والاطلاع على موعد ومكان الاختبار من خلال البوابة، ومتابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات أو مستجدات متعلقة بالإجراءات.

وزارة السياحة والآثار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سائقً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

ترشيحاتنا

تحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتنامية ودعوة إلى تنظيم دولي شامل

تحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتنامية ودعوة إلى تنظيم دولي شامل

أمريكا وإيران

إيران: الهجمات جعلت وقف النار منعدم الجدوى

ترامب يدعو الجمهوريين بالكونجرس للإسراع في إقرار مشروع قانون المصالحة بقيمة 350 مليار دولار

ترامب يدعو الجمهوريين للإسراع في إقرار مشروع قانون المصالحة بقيمة 350 مليار دولار

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد