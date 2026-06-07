عبر هذا الرابط.. نتيجة تظلمات المتقدمين لشغل 1460 وظيفة معلم مساعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من المتقدمين لشغل 1460 وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف.

رابط الاستعلام

وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg⁠

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتيجة التظلمات متاح من خلال الحساب الشخصي لكل متقدم على موقع البوابة، باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.