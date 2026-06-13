موعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل وظائف معلم مساعد "العلوم" من مدرسي الحصة بـ"التعليم"

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة العلوم" من العاملين المستعان بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن موعد ومكان الامتحان متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

jobs.caoa.gov.eg

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.