التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن امتحان مسابقة معلم مساعد العلوم.. من هنا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة العلوم".

وتستهدف هذه المسابقة المتقدمين من العاملين المستعان بهم للعمل بنظام الحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع المعلمين وسد العجز في التخصصات الدراسية المختلفة بناءً على معايير الكفاءة والشفافية.

رابط وخطوات الاستعلام:

وأوضح الجهاز أنه يمكن للمتقدمين معرفة تفاصيل موعد ومكان اختباراتهم الإلكترونية بكل سهولة من خلال الدخول على الرابط الرسمي التابع للحكومة المصرية: بوابة الوظائف الحكومية: jobs.caoa.gov.eg.

تنويهات هامة للمتقدمين:

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع المتقدمين ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية لضمان متابعة مستجدات المسابقة:

متابعة المنصات الرسمية: مراجعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر المعرف EgyptCAOA@.

الإطلاع المستمر: متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بانتظام لمعرفة أي تعليمات أو شروط جديدة متعلقة بالامتحانات الإلكترونية وسير المسابقات.

وظائف 25 سائقًا بالمتحف الكبير

وكان أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين للتعاقد بالاستعانة مع عدد (25) سائقًا للعمل بهيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة السياحة والآثار.

وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg⁠.

وأوضح الجهاز أنه في إطار التوسع في تقديم خدماته للمتقدمين وتيسير إجراءات المسابقات والتعاقدات المركزية، تم إتاحة أداء الاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات بمحافظة القاهرة، والمركز الإقليمي لتنمية القدرات بالوادي الجديد، ومركز التقييم بجامعة أسيوط، وذلك وفقًا للرغبات التي سجلها المتقدمون أثناء التقديم، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال وتوفير الوقت والجهد.

ومن الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة من المتقدمين يتم تقديمها عند الحضور في الموعد المحدد، وفقًا لما هو وارد بالإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، ويتعين على المتقدمين الالتزام بإحضار أصول المستندات للاطلاع عليها.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المعلنة، والاطلاع على موعد ومكان الاختبار من خلال البوابة، ومتابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات أو مستجدات متعلقة بالإجراءات.