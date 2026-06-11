أوزان خفيفة.. أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس

بعد هبوط أسعار الذهب اليوم الخميس، تتجه أنظار الجميع لـ أسعار السبائك الذهب باعتبارها وسيلة جيدة لاستثمار الأموال في الذهب، وتزداد عمليات البحث عن سعر سبيكة 5 جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارهما أوزان خفيفة وسهلة الشراء والبيع .

سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس

سبيكة وزن 100 جرام: 793 ألفا و786 جنيها.

سبيكة وزن 50 جراماً: 396 ألفا و993 جنيها.

أونصة الذهب (31.1 جرام): 246 ألفا و994 جنيها.

سبيكة وزن 10 جرامات: 79 ألفا و448 جنيها.

سبيكة وزن 5 جرامات: 39 ألفا و739 جنيها.

سبيكة وزن 2.5 جرام: 19 ألفا و932 جنيها.

مصنعة السبيكة الذهب

قيمة المصنعية تختلف وفقًا لوزن السبيكة، حيث تنخفض تدريجيًا كلما زاد الوزن، وهو ما يجعل السبائك الأكبر أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في تقليل تكلفة المصنعية وتحقيق أفضل عائد عند إعادة البيع.



وسجلت مصنعية سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 210 جنيهات، فيما بلغت مصنعية سبيكة 2.5 جرام نحو 150 جنيهًا، وسجلت سبيكة 5 جرامات نحو 100 جنيه، بينما وصلت مصنعية سبيكة 10 جرامات إلى 90 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

7062 جنيها دون حساب سعرى الضريبة والمصنعية

سعر الذهب عيار 21

6180 جنيهًا دون حساب سعرى الضريبة والمصنعية

سعر الذهب عيار 18

5297 جنيهًا دون حساب سعرى الضريبة والمصنعية

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الخميس سعر 49440 جنيهًا دون حساب سعرى الضريبة والمصنعية، والجنيه الذهب من عيار 21 ويزن 8 جرام .

انخفاض أسعار الذهب

يرى «مرصد الذهب» أن موجة الهبوط الحالية تعكس بصورة أساسية تأثير السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع العوائد الحقيقية على السندات، أكثر من ارتباطها بتطورات الطلب الفعلي على الذهب.

ورغم حدة التراجعات الأخيرة، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يحدان من وتيرة الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا عادت الأسواق لتسعير مخاطر التضخم أو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ويتوقع المرصد أن تظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة رهينة لبيانات التضخم الأمريكية ومسار أسعار الفائدة وعوائد السندات، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون خلال الساعات المقبلة صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وطلبات إعانة البطالة، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات جديدة قد تحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المتبقية من الشهر الجاري.