عقب الانهيار.. أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان

سجل سعر الذهب عيار 24 أغلى الاعيرة الذهبية سعرا واكثرهم نقاء، 6937 جنيها للشراء.

أسعار السبائك الذهبية

شهدت أسعار الذهب هبوط قوي حيث انهارت اسعار الذهب خلال تعاملات الاسبوع الجاري.

سعر السبيكة 1 جرام

سجل سعر السبيكة 1 جرام نحو 7050 جنيها

سعر السبيكة 2.5 جرام

وصل سعر السبيكة 2.5 جرام إلى 17625 جنيها

سعر السبيكة 5 جرام اليوم

سعر السبيكة 5 جرام 35250

سعر السبيكة 10 جرام

سعر السبيكة 10 جرام بلغ 70500 بعد اضافة الدمغة والمصنعية.

سعر السبيكة 20 جرام اليوم الخميس

سعر السبيكة 20 جرام اليوم الخميس وصل إلى 141 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الأربعاء ، مسجله أدنى مستوى لها منذ نحو 3 أشهر، وهبط الجرام الواحد أكتر من 280 جنيها.

وذلك بفعل صعوبة الوصول قريبًا إلى تسوية لإنهاء الحرب في الشرق الاوسط، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ودخلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في مسار الهبوط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا.

وتراجع المعدن الاصفر بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كان مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 11-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4076 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5203 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6070 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6937جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 2240 جنيه، حيث تراجع السعر من 50.800 مساء تعاملات أمس إلى 48.560 جنيه الان.