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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026

جوائز الدولة
جوائز الدولة
جمال الشرقاوي

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 بفئاتها المختلفة: التفوق، والتقديرية، والنيل للمبدعين المصريين، والنيل للمبدعين العرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن جوائز الدولة تمثل أرفع صور التقدير التي تمنحها الدولة المصرية للمبدعين والمفكرين والباحثين، تقديرًا لإسهاماتهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية والعلمية، وترسيخًا لدور الثقافة باعتبارها أحد أهم روافد بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف أن هذه الجوائز تعكس حرص الدولة على تكريم أصحاب العطاء والإبداع، وترسيخ قيم التميز والابتكار، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية والفكرية، ويحفز الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة الإبداع والبحث العلمي.

وأوضح أن أعمال لجان الفحص والتصويت جرت وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والموضوعية، بما يضمن وصول الجوائز إلى مستحقيها من أصحاب الإنجازات المؤثرة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وجاءت نتائج جوائز الدولة لعام 2026 على النحو التالي:

أولًا: جوائز الدولة للتفوق

تُمنح جوائز الدولة للتفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية فضية.

في مجال الفنون:

* المخرج المسرحي أحمد عبد الجليل.
* الأستاذة الدكتورة مايسة عبد الغني

في مجال الآداب:

* الأستاذة الدكتورة شيرين أبو النجا.
* الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

في مجال العلوم الاجتماعية:

* الأستاذ الدكتور أحمد القناوي.
* الأستاذ الدكتور عبد السلام نوير.
* الأستاذة الدكتورة منى الحديدي.

ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية

تُمنح جوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة200 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية ذهبية.

في مجال الفنون:

* الأستاذ الدكتور السيد عبده سليم.
* الفنان محمد صبحي.
* الخطاط خضير البورسعيدي.

في مجال الآداب:

* الكاتب أحمد فضل شبلول.
* الأستاذة الدكتورة ماري تريز عبد المسيح.
* الأستاذ الدكتور محمد نجيب التلاوي.

في مجال العلوم الاجتماعية:

* الأستاذ الدكتور أنور مغيث.
* الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد.
* الأستاذ الدكتور صفي الدين خربوش.
* الأستاذ الدكتور محمد شومان.
ثالثًا: جائزة النيل للمبدعين المصريين

تُمنح جائزة النيل للمبدعين المصريين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة500 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية ذهبية.

وجاء الفائزون بها على النحو التالي:


الفنون: 
الفنان فاروق حسني.
الآداب:
الأستاذ الدكتور يوسف نوفل.

العلوم الاجتماعية:
الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد.

رابعًا: جائزة النيل للمبدعين العرب

فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2026، التي تبلغ قيمتها500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، الأستاذ الدكتورعلي جعفر العلاق من جمهورية العراق، تقديرًا لإسهاماته البارزة في المجال الأدبي والثقافي العربي.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة جميع الفائزين، مؤكدًا أن جوائز الدولة تمثل رسالة تقدير من الدولة المصرية لقاماتها الفكرية والإبداعية، وتجسد إيمانها الراسخ بأن الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو استثمار في مستقبل الوطن، ودعامة أساسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز ريادة مصر الثقافية عربيًا وإقليميًا.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة الأعلى للثقافة بجوائز الدولة

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