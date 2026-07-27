مصر والصين تدفعان بمشروعات إستراتيجية في قطاع البتروكيماويات وتوطين بعض المنتجات

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع السيد دينج تشاو جينج، مدير عام مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية CNCEC، والوفد المرافق، لبحث تسريع تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها المجموعة في مصر كمقاول عام التنفيذ، وفي مقدمتها مشروع إنتاج الصودا آش بالعلمين الجديدة ومجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار اهتمام الدولة بتوطين صناعات القيمة المضافة وتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الجانب الصيني.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا متسارعًا على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية يمثل أحد أهم مجالات هذا التعاون، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية تحظى بدعم ومتابعة القيادة السياسية، لما تمثله من إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني عبر تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع الصودا آش، لما يمثله من أهمية استراتيجية في توطين منتج صناعي يتم استيراده، مؤكدًا العمل على رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع بما يعظم القيمة المضافة ويدعم الصناعة الوطنية.

كما أكد أن مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات يعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية الجاري الإعداد لها، لما سيضيفه من منتجات بتروكيماوية وبترولية عالية القيمة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

من جانبه، أكد مدير عام مجموعة CNCEC أن العلاقات الوثيقة بين مصر والصين تمثل قاعدة قوية للتوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أن المجموعة تنفذ وتشارك في الاستثمار بعدد من المشروعات المهمة في مصر، تشمل الصودا آش، ومجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، والسيليكون المعدني، والإيثانول الحيوي.

وأضاف أن المجموعة، التي تعمل في مصر منذ ما يقرب من عشرين عامًا، تنظر إليها باعتبارها أحد أهم أسواقها الاستراتيجية، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني لمشروع الصودا آش، مع العمل على تسريع التنفيذ وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يتماشى مع رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما وجه المدير العام للمجموعة الدعوة إلى الوزير المهندس كريم بدوي لزيارة المقر الرئيسي للمجموعة في العاصمة الصينية بكين، لبحث فرص التعاون المستقبلية واستكشاف مشروعات واستثمارات جديدة.

حضر الاجتماع الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، والمحاسبة رشا رمضان نائب رئيس الشركة للشؤون المالية والاقتصادية، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.