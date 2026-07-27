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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طـ.عن 3 نساء في باريس.. والمشتبه به يردد: الله أرسلني لقتل النساء

المشتبه به
المشتبه به
فرناس حفظي

أُصيبت ثلاث نساء، بينهن اثنتان حالتهما خطيرة، في هجوم طعن وقع، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، فيما تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به، الذي يُشتبه في معاناته من اضطرابات نفسية، بينما لا تزال السلطات تحقق في دوافع الهجوم.


ووقع الهجوم قرابة الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة مترو بورت دو كليشي، حيث أظهر مقطع فيديو متداول رجلاً يبلغ من العمر 31 عامًا يركض في أحد الشوارع حاملاً سكيني مطبخ قبل أن يهاجم عددًا من النساء. كما وثق الفيديو لحظة تمكن عدد من المارة من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.


وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 19 و24 و36 عامًا أُصبن في الهجوم، مشيرًا إلى أن اثنتين منهن تعرضتا لإصابات خطيرة، إلا أن حياتهما ليست في خطر.


وأضاف نونيز أن شرطيًا كان خارج أوقات الخدمة صادف وجوده في المكان وتمكن من إلقاء القبض على المهاجم بسرعة، مشيدًا بشجاعته وتدخله السريع.


ولم تكشف السلطات الفرنسية حتى الآن عن هوية المشتبه به أو الدافع وراء الهجوم، كما لم تؤكد ما إذا كانت تتعامل معه باعتباره عملاً إرهابيًا.


ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مطلع على التحقيق أن المشتبه به قال بعد توقيفه: "الله أرسلني لقتل النساء"، إلا أن المصدر وصفه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يواصل الادعاء العام في باريس التحقيق في ملابسات الحادث، مع متابعة من أجهزة مكافحة الإرهاب لتطورات القضية.

ثلاث نساء هجوم طعن باريس المشتبه به اضطرابات نفسية

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