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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أدنى مستوى في 3 شهور .. أسعار الذهب تواصل التراجع

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 أشهر، مع صعوبة الوصول قريبا إلى تسوية لإنهاء الحرب في الشرق الاوسط، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ودخلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في مسار الهبوط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا.

تراجع المعدن الاصفر بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كان مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت  إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل. 

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 10-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4171 الان مقارنة بـ  4325 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5289 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6170 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7051 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 49.360 جنيه.

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