انقطاع المياه 6 ساعات عن المهندسين.. وهذه المناطق تتأثر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات.

موعد قطع المياه

وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال اللحامات على خطي مياه الشرب أقطار 300 مم و150 مم بمنطقة ميت عقبة، ضمن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع المنطقة.

المنطقة المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي:

شارع النيل الأبيض بالمهندسين باتجاه مستشفى مصطفى محمود.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للتحرك بالمنطقة المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.