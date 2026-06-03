انتهاء إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بالعاشر من رمضان وإعادة ضخ المياه

أجرى المهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، يرافقه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر ١٠٠٠ مم، المغذي من رافع العاصمة الجديدة إلى محطة تنقية مياه ٦٠٠ ألف متر مكعب – المرحلة الأولى – مرورًا برافع خليج السويس، والذي يغذي العاصمة الجديدة ومدينة مدينتي.

وتفقد المسؤولان موقع الكسر وأعمال الإصلاح على الطبيعة، لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكد من انتظام سير العمل، حيث تم الانتهاء من أعمال الإصلاح بنجاح، وبدء إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى المناطق المتأثرة.

وتأتي هذه المتابعة تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة التعامل مع الأعطال الطارئة ورفع كفاءة مرافق البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.