العاشر من رمضان تعزز التعاون مع المستثمرين الصينيين وتستعد لتوسعات صناعية جديدة

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، ممثل السفارة الصينية في مصر وعددًا من ممثلي الشركات الصينية العاملة بالمدينة، لبحث فرص التعاون المشترك وتذليل العقبات.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم مناخ الأعمال وتعزيز التواصل مع مجتمع المستثمرين.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات ودعم الأنشطة الصناعية، بما يعزز تنافسية المدن الجديدة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى ترحيب جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بالشركات الصينية، مشيرًا إلى أن المدينة تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر وأحد أبرز الوجهات الجاذبة للأنشطة الإنتاجية، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز.

وأوضح أن المدينة تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات الراغبة في التوسع أو إقامة مشروعات جديدة، في ظل ما توفره من مقومات داعمة للنمو الصناعي، فضلًا عن قربها من الموانئ والمحاور الرئيسية وشبكات الطرق الحديثة.

وأضاف رئيس الجهاز أن أعمال ترفيق مساحة تبلغ نحو ٤٠٠ فدان جارٍ تنفيذها حاليًا، تمهيدًا لطرحها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يسهم في استيعاب توسعات جديدة وزيادة الطلب على الأراضي الصناعية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركات العاملة بالمدينة، وبحث آليات التعامل مع التحديات بما يضمن سرعة الاستجابة ودعم استقرار المشروعات القائمة.

وأكد ممثل السفارة الصينية حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم استثماراته في السوق المصرية، مشيدًا بما تشهده مدينة العاشر من رمضان من تطور في البنية التحتية والخدمات الداعمة للنشاط الصناعي، ومؤكدًا تطلع الشركات الصينية إلى توسيع نطاق أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الجهاز استمرار دعم مجتمع الأعمال وتقديم التيسيرات اللازمة، بما يسهم في جذب المزيد من الأنشطة الصناعية ودعم خطط التنمية، وترسيخ مكانة مدينة العاشر من رمضان كإحدى أهم المدن الصناعية في مصر.