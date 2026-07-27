شبلول والتلاوي وماري تريز يفوزون بجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2026

أعلن المجلس الأعلى للثقافة فوز كل من الكاتب أحمد فضل شبلول، والكاتب محمد نجيب التلاوي، والكاتبة والباحثة ماري تريز عبد المسيح بجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمخصص للتصويت على الفائزين بجوائز الدولة.

وجاء اختيار الفائزين تقديرًا لمسيرتهم الأدبية والفكرية، وما قدموه من إسهامات بارزة في مجالات الإبداع الأدبي والنقد والبحث الثقافي، والتي أثرت الحياة الأدبية المصرية والعربية على مدار سنوات طويلة.

ويُعد أحمد فضل شبلول من أبرز الأدباء والشعراء المصريين، وله العديد من الدواوين الشعرية والمؤلفات النقدية والإبداعية، كما أسهم في دعم الحركة الثقافية من خلال مشاركاته في الفعاليات الأدبية وإسهاماته في أدب الطفل والنقد الأدبي.

ويُعرف الكاتب محمد نجيب التلاوي بإسهاماته الأدبية والفكرية، حيث قدم عددًا من الأعمال التي تناولت قضايا المجتمع والهوية والثقافة، وأسهم في إثراء المشهد الأدبي المصري عبر مؤلفاته ومشاركاته الثقافية.

أما الكاتبة والباحثة ماري تريز عبد المسيح، فقد قدمت العديد من الدراسات والأبحاث المتخصصة في الأدب والنقد، وأسهمت في خدمة الثقافة المصرية من خلال أعمالها العلمية والإبداعية، لتصبح واحدة من أبرز الأسماء في مجالها.

وتُعد جائزة الدولة التقديرية من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية، تكريمًا للمبدعين الذين قدموا عطاءً استثنائيًا في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وإسهاماتهم في إثراء الثقافة المصرية وترسيخ قيم الإبداع والمعرفة.