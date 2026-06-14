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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية برواتب 16 ألف جنيه.. الشروط والمزايا

النقل
النقل
قسم الخدمات

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل جيدة للشباب وتطوير منظومة النقل الجماعي، أعلنت وزارة النقل عن توفر فرص عمل خالية ومجزية بشركة "اكتا" (ACTA) التابعة للوزارة.

وتطلب الشركة الاستعانة بسائقين وسائقات للعمل على حافلاتها من فئتي (أتوبيس - ميني باص)، مع تقديم حزمة مميزة من المزايا المالية والاجتماعية.

النقل الذكي

المزايا الوظيفية المقدمة:

وأوضح الإعلان أن الشركة تقدم بيئة عمل جاذبة ومزايا تشمل:

رواتب وحوافز مجزية: يصل صافي الدخل الشهري إلى ما يتجاوز 16,000 جنيه مصري.

أرباح سنوية: صرف أرباح دورية للعاملين.

الضرائب والتأمينات: تتحمل الشركة بالكامل قيمة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

الرعاية الصحية: توفير تأمين طبي شامل للمقبولين.

المظهر العام: توفير زي رسمي (يونيفورم) خاص بالعمل.

السكن: توفير سكن للمغتربين من الرجال.

النقل السياحي

شروط التقديم:

وحددت شركة "اكتا" مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

  • أن يكون المتقدم (سواء من الرجال أو السيدات) حاصلاً على رخصة قيادة مهنية (درجة أولى، أو درجة ثانية).
  • أن تكون الرخصة سارية الصلاحية لمدة عام على الأقل.
  • اجتياز اختبارات القيادة الآمنة التي تجريها الشركة لضمان سلامة الركاب.

طرق التواصل والتقديم:

وأتاحت الشركة قنوات اتصال مباشرة للاستفسار والتقديم على الوظائف المعلنة عبر الأرقام التالية (اتصال هاتفي أو واتساب): 01030494933- 01004444877.

محطات ومسار الخط الثاني من شبكة القطار السريع

وأجرى الفريق مهندس  كامل الوزير  وزير النقل يرافقه كل من المهندس /عمرو لاشين محافظ اسوان والمهندس / عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر جولة تفقدية يرافقه  مواقع العمل بالخط الثاني من شبكة  القطار الكهربائي السريع ( اكتوبر / اسوان / ابوسمبل ) الذي يبلغ طوله  1100 كم وذلك في المسافة من محطة أسوان  حتى محطة الاقصر  بطول 210 كم.

أكثر من مليوني مستفيد من خدمات النقل الترددي عبر حافلات المدينة المنورة خلال 20 يوما

 تفقد الوزير مواقع العمل ب 9 محطات فى هذه المسافة  بواقع 3 محطة للقطارات السريعة وهى(مطار أسوان والتي تتمتع بموقع متميز و تتمركز  بالقرب من محور بديل خزان أسوان بمسافة 2 كم وتخدم المحطة مدينة أسوان  ومطار أسوان الدولى و جامعة أسوان - إدفو والت تقع مقابل تقاطع محور إدفو مع الطريق الصحراوي الغربي - الأقصر   والتي يتميز موقعها  بقربها من محور سمير فرج ومطار الاقصر و تخدم المحطة التوسعات العمرانيه الجديده و التي تتمثل في مدينه الاقصر الجديده ( طيبه الجديده) و تساعد علي خدمة المناطق السياحيه و تنشيط السياحه و تعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقة وكذلك خدمة  المنطقة الصناعية بالأقصر ) ، وعدد 6 محطات للقطارات الإقليمية وهى  ( أسوان الجديدة  والتي تخدم التوسعات العمرانيه الجديده التي تتمثل في مدينه أسوان الجديده التي تبعد عن المحطه ب 7 كم وكذلك خدمة شركات الطاقه كما تساعد علي جذب فرص الاستثمار ، و  تخدم المنطقة الصناعية بأسوان الجديدة. - كلابشة والتي تتميز بموقعها أمام محور كلابشةوتخدم مدينة كلابشة و فارس و مشروعات جهاز مستقبل مصر.    - السباعية والتي تقع عند مدخل مدينة السباعية وتخدم مناجم الفوسفات   - دراو  والتي تخدم مدينة دراو على بعد ٢٠كم كما  تخدم محطة بنبان للطاقة الشمسية      - إسنا والتي تقع عند مدخل مدينه اسنا و غرب طريق الاقصر اسوان الصحراوي الغربي و تبعد عن مدينه اسنا حوالي 12 كم  - أرمنت وحيث تخدم  مدينة ارمنت و المناطق الزراعيه المحيطه  )  وذلك  من إجمالى ٣٦ محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع ( 13 محطات للقطارات السريعة و23 محطة للقطارات الإقليمية).

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