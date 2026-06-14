وزير النقل يتفقد محطات ومسار الخط الثاني من شبكة القطار السريع أكتوبر/ أسوان / أبوسمبل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من المهندس /عمرو لاشين محافظ اسوان والمهندس / عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر جولة تفقدية يرافقه مواقع العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع ( اكتوبر / اسوان / ابوسمبل ) الذي يبلغ طوله 1100 كم وذلك في المسافة من محطة أسوان حتى محطة الاقصر بطول 210 كم

تفقد الوزير مواقع العمل ب ٩ محطات فى هذه المسافة بواقع ٣ محطة للقطارات السريعة وهى(مطار أسوان والتي تتمتع بموقع متميز و تتمركز بالقرب من محور بديل خزان أسوان بمسافة ٢ كم وتخدم المحطة مدينة أسوان و مطار أسوان الدولى و جامعة أسوان - إدفو والت تقع مقابل تقاطع محور إدفو مع الطريق الصحراوي الغربي - الأقصر والتي يتميز موقعها بقربها من محور سمير فرج ومطار الاقصر و تخدم المحطة التوسعات العمرانيه الجديده و التي تتمثل في مدينه الاقصر الجديده ( طيبه الجديده) و تساعد علي خدمة المناطق السياحيه و تنشيط السياحه و تعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقة وكذلك خدمة المنطقة الصناعية بالأقصر ) ، وعدد ٦ محطات للقطارات الإقليمية وهى ( أسوان الجديدة والتي تخدم التوسعات العمرانيه الجديده التي تتمثل في مدينه أسوان الجديده التي تبعد عن المحطه ب ٧كم وكذلك خدمة شركات الطاقه كما تساعد علي جذب فرص الاستثمار ، و تخدم المنطقة الصناعية بأسوان الجديدة. - كلابشة والتي تتميز بموقعها أمام محور كلابشةوتخدم مدينة كلابشة و فارس و مشروعات جهاز مستقبل مصر. - السباعية والتي تقع عند مدخل مدينة السباعية وتخدم مناجم الفوسفات - دراو والتي تخدم مدينة دراو على بعد ٢٠كم كما تخدم محطة بنبان للطاقة الشمسية - إسنا والتي تقع عند مدخل مدينه اسنا و غرب طريق الاقصر اسوان الصحراوي الغربي و تبعد عن مدينه اسنا حوالي 12 كم - أرمنت وحيث تخدم مدينة ارمنت و المناطق الزراعيه المحيطه ) وذلك من إجمالى ٣٦ محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع ( 13 محطات للقطارات السريعة و23 محطة للقطارات الإقليمية)

وتابع الوزير تقدم أعمال تنفيذ المحطات والمخطط الزمني لنهو كافة الأعمال ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسى للمحطات حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة والمخطط الاستثماري لكل محطة ووجه الوزير بتكثيف العمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية مشيرا الى انه تمت مراعاة أن تكون مواقع المحطات بصفة عامة قريبه من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، بالإضافة الى انشاء اماكن لانتظار السيارات بالمحطات المختلفة للربط بينها وبين المدن والقرى المحيطة بكل محطة وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة

كما تابع الوزير أعمال تنفيذ المسار الأعمال الصناعية والتي تنفذها الشركات المصرية الوطنية ووجه الوزير يتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية الخط الذي يعتبر جزء من ممر التنمية اللوجيستي (الإسكندرية/القاهرة/اسوان/توشكى) والذي يتمثل احد أهدافه في خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى و غرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الإستهلاك في القاهرة ومناطق التصدير في الإسكندرية، بالإضافة إلى ربط المناطق السياحية اعتبارا من ابوسمبل واسوان والاقصر وابيدوس وصعيد مصر بمنطقة الاهرام والجيزة في القاهرة.ولفت إلى ان الخط الثاني يساهم في الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير و الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل.

كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، و ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات

فيما سيحقق الخط الثاني العديد من المميزات الإقتصادية للدولة المصرية من خلال الربط مع المناطق اللوجستية بكل من فرشوط ونجع حمادي وقنا وتوشكي ، وخدمة المدن الجديدة والمستقبلية مثل ( بني سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - أسيوط الجديدة - مدينة ناصر بأسيوط - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - غرب قنا الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة - الأقصر الجديدة - أسوان الجديدة - توشكي .... ) ، كما سيعزز الربط مع محافظات الوادي الجديد من خلال محطة فرشوط والتي تتبادل الخدمة مع خط سكة حديد أبو طرطور بالاضافة الى تحقيق الربط بين المناطق السياحية بكل من (الأقصر - أسوان - أبو سمبل) والمنتجعات والأراضي السياحية المخصصة لهيئة التنمية السياحية بالغردقة لافتا الى ان الخط الثاني يتبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة حدائق أكتوبر ومع الخط الثالث في محطة قنا

وجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمى وعدد 41 جرار بضائع ، ويبلغ طول الخط الثاني من الشبكة (اكتوبر / اسوان /ابوسمبل ) 1100 كم ويشتمل على (36 ) محطة وعدد واحد مركزاً للتحكم والسيطرة وورشة واحدة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة بالاضافة الي عدد 3 نقاط للصيانة والتخزين تقع في مناطق (اسوان – ابو سمبل – سفاجا)