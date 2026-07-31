الصين تدعم عمليات حفظ السلام بإرسال عناصر شرطة إلى إفريقيا الوسطى وقبرص

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، اليوم الجمعة، مغادرة فريقين من عناصر الشرطة الصينية، يضمان سبعة ضباط، للمشاركة في بعثتي حفظ السلام التابعتين للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وقبرص.

وقالت الوزارة إن مراسم توديع الفريقين أُقيمت في بكين أمس، مضيفة أنهما سيتوليان، فور وصولهما إلى مناطق المهام، المساهمة في حماية المدنيين، ودعم تطوير أنظمة الشرطة المحلية، والمشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية، وحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها.

وأكدت الوزارة أن الصين، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تدعم بقوة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتشارك فيها بفاعلية.

ونقلت عن أحد مسؤوليها قوله إن أفراد الشرطة الصينيين سيؤدون مهامهم وفقا لتفويض الأمم المتحدة، بما يشمل مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة في إعادة بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون المحلية.