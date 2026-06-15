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نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ،  بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الإحتفال الذي أقامته وزارة الاوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٨ هـ ، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب.

احتفالية وزارة الأوقاف

حضر الاحتفال م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. أحمد العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  ود.نظير عياد مفتى الجمهورية، ود. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ود. شوقى علام رئيس لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ ود. محمد عبدالدايم الجندى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،  ومحمود الشريف نقيب الأشراف  ود. عمرو الوردانى رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب،  ود. أحمد نبوى أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعدد من قيادات المحافظة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وزير الأوقاف

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