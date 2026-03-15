إستكمال تنفيذ حملات التحفظ على عربات الحنطور المخالفة في الأقصر

استكمل مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة ، أعمال تنفيذ حملات تمشيطية بشوارع المدينة لضبط عربات الحنطور المخالفة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق ومرور الأقصر، حيث تبين أثناء مرور اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بالمنطقة المحيطة بمعابد الكرنك، تلاحظ قيام إحدى عربات الحنطور المخالفة تلقى الروث في الطريق العام فضلاً عن أنها لا تلتزم بالوقوف في البارك المخصص لعربات الحنطور وتسير سيرا عشوائياً في المنطقة المعنية

وتم توقيف العربة حسب التعليمات المنظمة، وتم التحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة، مؤكدا على تغليظ العقوبات مثل حجز العربة أو مصادرتها نهائيا عند تكرار المخالفة. مشيراً إلى أنه لم ولن يتم التهاون بخروج أي عربة مخالفة إلا بتجديد الحفاضة وتركيب اللوحة المعدنية، مؤكدا أن الحملات ستخرج بصورة يومية لضبط كافة العربات المخالفة تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر .

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر ، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر .