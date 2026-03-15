مسرح العرائس يرسم البسمة على وجوه أطفال الأورام داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر |صور

نظّمت مجموعة شباب صُنّاع الحياة فعالية ترفيهية مميزة داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، تضمنت عرضًا لمسرح العرائس وعددًا من الفقرات الفنية والترفيهية، بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال من محاربي السرطان ورفع روحهم المعنوية خلال رحلة العلاج.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الأطفال المرضى وذويهم، حيث امتلأت القاعة بالضحكات والابتسامات مع عروض مسرح العرائس والألعاب التفاعلية والفقرات الفنية التي قدمها شباب المتطوعين، في أجواء إنسانية مليئة بالدعم والأمل.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه الأنشطة تأتي في إطار دعم الأطفال نفسيًا ومعنويًا، إيمانًا بأهمية الجانب النفسي إلى جانب العلاج الطبي في رحلة الشفاء، خاصة أن مثل هذه المبادرات تسهم في تخفيف الضغوط عن الأطفال المرضى وتمنحهم لحظات من الفرح والطمأنينة.

ومن جانبه، ثمّن مسؤولو مستشفى شفاء الأورمان جهود المتطوعين من شباب صُنّاع الحياة، مؤكدين أن المستشفى يحرص على التعاون مع مختلف المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأطفال المرضى وإدخال السعادة إلى قلوبهم، بما يعزز روحهم الإيجابية في مواجهة المرض.

وتواصل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تقديم خدماتها الطبية المجانية لمرضى الأورام، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة الداعمة نفسيًا للأطفال، في إطار منظومة متكاملة من الرعاية الصحية والإنسانية التي تضع المريض في مقدمة أولوياتها.