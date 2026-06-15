قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان تعلن التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران.. وقف دائم للعمليات العسكرية
وكيل تشريعية النواب: حرمان الأب من رؤية أبنائه يؤدي إلى إسقاط الحضانة
لحظة انتشال السيارة الغارقة في ترعة المريوطية.. صور
إيران.. إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. تفاصيل التملك خلال 6 سنوات
وكيل تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية يمس حياة 105 ملايين مصري
الإفتاء تستطلع اليوم غرة شهر المحرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية
طرح 314 شقة جاهزة للاستلام الفوري في 8 مدن جديدة.. تفاصيل
ضوابط جديدة لحماية القطن المصري.. والزراعة تحظر استغلال الأصناف المميزة
أزمة جديدة تضرب أوروجواي قبل مواجهة السعودية في كأس العالم
عمرو أديب: المغرب قدمت أداء مرعبا أمام البرازيل.. وأصبحت مرشحة للفوز بكأس العالم
شوط أول سلبي بين هولندا واليابان بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شقق الإيجار التمليكي 2026 .. تفاصيل التملك خلال 6 سنوات

شقق الإيجار التمليكي 2026 .. تفاصيل التملك خلال 6 سنوات
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. تفاصيل التملك خلال 6 سنوات
عبد الفتاح تركي

شقق الإيجار التمليكي 2026 .. كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل نظام الإيجار التمليكي للوحدات السكنية، والذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى توفير بدائل سكنية مرنة تساعد الشباب والأسر الأولى بالرعاية على الحصول على وحدات سكنية مناسبة وفق آليات تتوافق مع قدراتهم المالية، بما يعزز فرص التملك التدريجي ويمنح المستفيدين فرصة الانتقال من نظام الإيجار إلى التملك بعد استيفاء الشروط المقررة.

ويحظى نظام الإيجار التمليكي باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية دون تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد، خاصة مع استمرار البحث عن حلول سكنية توفر التوازن بين قيمة السداد الشهرية وإمكانية التملك في المستقبل.

واقرأ أيضًا:

الإيجار التمليكي

تفاصيل نظام الإيجار التمليكي للوحدات السكنية

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل نظام الإيجار التمليكي الذي يستهدف دعم فئات متعددة من المواطنين، وفي مقدمتهم الشباب والأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن مدة التعاقد بنظام الإيجار التمليكي تبلغ 3 سنوات، مع إمكانية تجديد التعاقد لمدة مماثلة، ليصل إجمالي مدة التعاقد إلى 6 سنوات، وهو ما يمنح المستفيدين فترة مناسبة للاستفادة من الوحدة السكنية مع إمكانية الانتقال إلى مرحلة التملك في نهاية المدة المحددة.

ويُعد هذا النظام أحد الآليات التي تستهدف تسهيل الحصول على السكن من خلال توفير فترة زمنية تسمح للمستفيدين بتنظيم التزاماتهم المالية، مع الحفاظ على فرصة تملك الوحدة السكنية مستقبلًا وفق الضوابط المعتمدة.

احتساب قيمة الإيجار ضمن ثمن الوحدة

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن قيمة الإيجار التي يسددها المستفيد خلال فترة التعاقد لن تُعد مبالغ منفصلة عن قيمة الوحدة، بل سيتم احتسابها ضمن ثمن الوحدة السكنية.

ويمنح هذا الإجراء ميزة مهمة للمستفيدين، إذ يتيح لهم الاستفادة من المبالغ المسددة طوال فترة التعاقد، بما يدعم فرص تملك الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة واستيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة.

الإيجار التمليكي

وتسهم هذه الآلية في تعزيز جاذبية نظام الإيجار التمليكي مقارنة ببعض النظم التقليدية، حيث يشعر المستفيد بأن المبالغ التي يدفعها شهريًا تدخل ضمن تكلفة تملك الوحدة السكنية على المدى الطويل.

الإيجار الشهري لا يتجاوز 25% من الدخل

وفي إطار الحرص على مراعاة القدرات المالية للمواطنين، أوضحت مي عبد الحميد أن قيمة الإيجار الشهري لن تتجاوز 25% من إجمالي الدخل الشهري للمستفيد.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان ملاءمة قيمة السداد الشهري مع مستويات الدخل المختلفة، بما يحد من الأعباء المالية على المستفيدين ويمنحهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم السكنية دون التأثير الكبير في احتياجاتهم المعيشية الأخرى.

كما يعكس تحديد نسبة 25% من إجمالي الدخل الشهري توجهًا نحو تحقيق التوازن بين توفير السكن المناسب والحفاظ على الاستقرار المالي للأسر المستفيدة من البرنامج.

الفئات المستحقة والأولوية في التخصيص

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الأولوية في الاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار التمليكي ستكون للشباب وحديثي الزواج.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم هذه الفئات وتوفير فرص أكبر أمامها للحصول على سكن مناسب، بما يساعد على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين في مراحلهم الأولى من تكوين الأسرة.

تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل

ويُنظر إلى هذه الأولوية باعتبارها جزءًا من السياسات الهادفة إلى تمكين الشباب من الحصول على وحدات سكنية بشروط ميسرة، بما يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية وقدراتهم المالية.

نظام سكني يربط بين الإيجار والتملك

يمثل نظام الإيجار التمليكي أحد النماذج السكنية التي تجمع بين الاستفادة الفورية من الوحدة السكنية وإمكانية تملكها مستقبلًا، وهو ما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية خلال فترة التعاقد.

وبموجب النظام المعلن، تمتد مدة التعاقد الأساسية إلى 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ليصل الإجمالي إلى 6 سنوات، مع احتساب قيمة الإيجار ضمن ثمن الوحدة، وعدم تجاوز قيمة الإيجار الشهري نسبة 25% من إجمالي الدخل الشهري للمستفيد.

ويعزز هذا النظام فرص حصول الشباب وحديثي الزواج والأسر الأولى بالرعاية على وحدات سكنية مناسبة، في إطار توجهات تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من البرامج السكنية وتوفير حلول متنوعة تلائم احتياجات المواطنين المختلفة.

الإيجار التمليكي شقق الإيجار التمليكي شقق الإيجار التمليكي 2026 الإيجار التمليكي 6 سنوات صندوق الإسكان الاجتماعي شقق الشباب 2026 شقق حديثي الزواج حجز شقق الإيجار التمليكي شروط الإيجار التمليكي تملك الشقق بعد الإيجار الإسكان الاجتماعي 2026 مي عبد الحميد وحدات الإسكان الاجتماعي شقق للأسر الأولى بالرعاية الإيجار التمليكي في مصر نظام الإيجار التمليكي الجديد شقق مدعومة للشباب الإيجار الشهري 25 من الدخل شقق التملك بالتقسيط دعم التمويل العقاري مشروعات الإسكان 2026 حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

ترشيحاتنا

طلاب الأزهر

منطقة المنيا الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026

صحة شمال سيناء : توقيع الكشف الطبي على أكثر من 31 ألف حالة بمستشفى العريش خلال مايو الماضي

صحة شمال سيناء: توقيع الكشف الطبي على أكثر من 31 ألف حالة بمستشفى العريش خلال مايو الماضي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025/2026 ويؤكد: الأزهر مصنع العقول النابغة

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد